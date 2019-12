Lessor: Jeffrey Landry; Lessee: Rovig Minerals INC; 1282433 8/22/19

Lessor: Lena Pitre ET AL; Lessee: Pinnacle Leasing LLC: 1282626 8/26/19

Lessor: Harris Falgout Jr ET AL; Lessee: Pinnacle Leasing LLC; 1282627 8/26/19

Lessor: Ann Blanchard; Lessee: Glassell Producing Co INC; 1282898 8/27/19

Lessor: Judy Edwards ET AL; Lessee: Glassell Producing Co INC; 1282899 8/27/19