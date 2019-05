Principal

Dr. Cynthia Simpson

Assistant principals

Hannah Costanzo

Dr. Daniel Dickens

Danny Jordan

Marlon Murray

Graduation exercises

May 16, 2019, 7 p.m.

Coleman Coliseum

Valedictorian and salutatorian

To be announced

School colors

Royal blue and white

Class officers

Russ Barnett, president

Robert Daniel Youngblood, vice president

Jessica Fair, secretary

Hunter Sexton, treasurer

Mallory Cobb, historian

Outstanding seniors

Isabella Baldo-Downs, Riley Champion, Abigail Cobb, Aidan Conway, Jessica Fair, Sydney Galloway, Tyler Jameson, Elli Morgan Miles, Amanda Noland, Catherine Noland, Hayden Renfroe, Patricia Scholz, Hunter Sexton and Graycen Vail

Candidates for graduation include Taylor Michael Adams, NaChelle Denise Agee, Austin Owen Alexander Albritton, Paige Alexandria Allen, Maria Andres Tomas, Aliyah Marie Anglin, Katie Brianna Archibald, William Michael Arnold, Christian Riley Atkins, Kristian Lamarr Avery, Anna Elizabeth Ayers, Noah Reed Baggett, Lauren Elizabeth Bailey, Isabella Adair Baldo-Downs, Aaron Joshua Banks, Luz Areli Banos Altamirano, Marcus Kenyatta Barnes, Jackson Christopher Barnett, Russ Howell Barnett, Alyssa Nicole Bates, Allison Marie Battle, Daisy Lynn Bearer, Staci Nicole Bennington, Eli Ingram Benton, Julie Catherine Berger, Allie Mae Berryhill, Camille Kathryn Bittle, Samantha Jolyn Black, Victoria Elizabeth Bobo, Leslie Bocanegra, Sela Rose Boler, Jordan Jamori Bonner, Alysa Danielle Booth, Kylie Elizabeth Boswell, JaKiah Kwanella Boyd, Nicholas Ryan Boyd, Brittany Alexia Brasfield, Emily Grace Brewer, Lonnie Lee Brown, Vincent Cornelius Bruce, Jessica Allen Bryant, Breanna Leigh Bryant, Yazin Hasan Bulad, Chloe Elizabeth Bullock, Virginia Catherine Burch, Duncan Alan Burnett, De'Antania Monae Burns, Shomari Damon Burrell, Nia Nicole Burton, Marcus Mondrell Burton, Karibian Oneyda Caballero Zelaya, Brendan Riley Callihan, Kaleb Lewis Carthage-Guy, Wesley Boyd Chambless, Riley Christopher Champion, Tesla Madison Chandler, Amanda Leigh Channell, Alyson Joyce Clardy, Phillip Andre Clark, Landon Stuart Clark, Carleigh Faith Clark, Lindsay Margaret Rose Clarkson, Mariah Faith Clements, Timothy Jackson Clements, Carrie-Ann McKenzie Cleveland, Ayanna Njeri Densua Coats, Michael Demond Coats, Abigail Lyn Cobb, Mallory Lee Cobb, Christian Michael Cole, Qiana Mona Coleman-Green, Donell Colvin, Nathaniel Alan Combs, MaKayla Danelle Compton-Logan, Aidan Matthew Conway, Demare' Keishode Cooper, Jon Carlo Correa, Austen Stephan Cosby, Dontavia Elisah Cox, Carli Grace Crowder, Richard Jimenez Cruz, Jaden Curtis Dancy, Devin Prescott Daniels, Katelyn Marie Daniewicz, Stefan De'forrest Darling, Logan Garrett Davis, Tamara LaShon Dawson, Kyle Mathew Dennison, Danielle Elizabeth Dill, Hunter Bryan Doerr, Jalen Isaiah Dukes-Palmer, Emma Grace Dunn, Diamond La'James Eatmon, Kayleigh Gail Edge, Lauren Margaret Elliott, Garrison Todd Estes, Jessica Noel Fair, James-Jarod Keaton Farley, Grayson Matthew Flowers, Alyssia Mone't Forkland, Daniel Mendez Francisco, Maria Tomas Francisco, Ana Andres Francisco, Sydney Ryan Galloway, Joseph Tanner Garcia, Lendy Medina Garcia, Alante' Rontez Gardner, Myka Linda Garrett, Mario Tomas Gaspar, Jacob Allan Gilliam, Caitlyn Baileigh Goodman, Matthew Alexander Gray, MaKynzie Danielle Green, Justin Walker Green, Lilli Danielle Gunn, Landon Allen Hall, Chanel Renee Hall, Angel Rose Hamner, Cordarius David Hamner, Victoria JaVann Hardy, Sennia Fayth Harper, Jonathan JaMicah Harris, Neville Allnzo Leslie Harris III, Nicolas James Harris, Jharia Onea Harris, Maurice Henry, Sydney Grace Higginbotham, Damarion Javon Hill, Lauren Elizabeth Hinds, Allison Ann Hodge, Welcome Easton Hoggle, Ja-Lisa Lynn Holley, Katlyn Marie Hollingsworth, Benjamin Mark Hope, ShonDerious Va-Sha Horton, Jonie Ann Howard, Hannah Grace Howell, Brionna Saimone Humber, ZarKendrick RaShawn Humphrey, Scarlett Paris Hyche, MarKayla LaShawn Hyche, Maria Fernanda Illescas, Colton Brett Imlah, Alex Ivoy Ralios, Markerria Shanea Jackson, Tyler O'Neal Jameson, Nylah Marshae Jefferson, Kailyn TaCarrien Jenkins, Samantha Mae Jones, Trenton Alexander Jones, Francisco Tomas Juan, Hamam Abdullah Kassem, Cherish Lynn Keasler, Cevyn La'Darryl Kemp, Leonaroldio Tevert King, Kendrick Mack King, Chloe McLeod Kistler, Anna Leigh Kuczenski, Coley Lane Lancaster, Emma Lisbeth Lawson, Geoffrey Paul Ledbetter, Abigail Thi Lee, Jacob Tyler Leonard, Mark Leo L'etang, Christian Alexander Lewis, Avontae Nevan Little, Breanna Cree Locke, Alonna Jenay Loggans, Paola Michell Lopez Gonzalez, Mary Elizabeth Lovelady, Baltazar Alonzo Lucas, Rodrigo Lugo Trejo, Elliott Zander Madison, Regina Latawny Madison, Jesus Armando Maldonado, Debra Manuel, Bailey Michelle Marler, Kenneth Blake Marquis, Magdalina Rose Marshall, Mariah Ann Martin, Pedro Mateo Matias, Christopher Joseph McBride, Alexandria Marie McBride, Traivion Armon McClain, Miriam Suzanne McCool, Emily Kate McDaniel, Kathleen Ann McGrew, Jamal Kalil McKnight, Juana Miguel, Israel Miguel Felix, Ellie Morgan Miles, Chloe Elizabeth Miller, Cayla Nicole Milton, Dalvin De'Shun Miniard, David Wyatt Mitchell, Briauna DeOnce' Mixon, Chelsie Rose Montgomery, Kiersten Nicole Montgomery, Delmarco Philipa Moore, Jon Patrick Mozingo, Gabriella Munoz, Cameron Petty Nelson, Justin Emory Newman, Tyler Allen Nichols, Amanda Grace Noland, Catherine Elizabeth Noland, Alivia O'Shea Norris, Emily Harper O'Quinn, Blaze Christian Uneik Orman, Joel Alexander Ortiz, Freddy Luis Ortiz-Figueroa, Janet Omon Ovbiagele, Madeline Ann Parks, Brantlee Anna Patterson, Anna Cecile Payne, William Clary Payne, Tiffany Amber Pena, Katelyn Louise Perkins, Caniara Tashay Perkins, Jillian Rose Phillips, Lucas Ryan Phillips, Brian Wilkes Pierce, Abigail Grace Pinner, Jaelyn Renee Platts, Taylor Jameson Podmore, Braylee Danielle Poole, Haylee Michelle Poole, Hali Breyanna Porter, Asia Jewel Porter, Summer Leigh Posey-Cochran, Myles Langston Prewitt, Hunter Arthur Price, Kylee Elaine Pulmano, Audrey Michelle Quarles, Morgan Leshae Rainey, Kathryn Elizabeth Raschilla, John Bryant Raynowska, Hayden Clark Renfroe, Mireya Resendiz Maldonado, Faustino Reyes, Chelsey Joanna Reyes, Felipe De Jesus Reyes Rojas, Kevin Marshan Rice, Tavius Al'Quan Richard, Alexis Faith Ridings, Lucy Rivera Juan, Kristen Lauren Robertson, Jesus Omar Rodriguez De La Garza, Kevin Roller, Aidan Jackson Rosamond, Tamia Simone Ruffin, Kaylen Rose Ruffin, Colby Jackson Russell, Emma Scott Russell, Brianna Marie Salazar, Hannah Nicole Sanders, Carson Ross Sanders, Nico Florian Schad, Patricia Kate Scholz, Emilia Rocisela Sebastian Matias, Reid Douglas Senn, Alexis Michelle Sewell, Hunter Bryan Sexton, Brylan Keith Sexton, Zach Tyler Shackelford, John Weston Shinholster, Adrian Grace Shirley, Brantly Alexander Shows, Cade Taylor Sims, Breanna Nacole Sims, Skyler Dae Sizemore, Eric Ryan Smallwood, Matthew Braydon Smith, Mark Wyatt Smith, Ja'Braylon Le'Erin Smith-Moore, Tyler Jacob Snow, Cody Evan Snow, Tyrek DeShawn Sommerville, Marissa Tranae Spencer, Chava Monica Nicole Spencer, Clifton Deshaun Stacy, Jordan Jimmel Stallworth, Annriah LeShae Standford, Alexander Rendell Stanton, John Colby Stapp, Kaleb Tanner Stephenson, Camden Abigail Stevens, Andrew Randle Stevens, Landon James Stevenson, Colton Dean Stewart, Trent Alexander Stines, Alexander Michael Stowe, Cameron Drake Summerville, Rye Allen Swann, Haleigh Nicole Swindle, Zachary Wayne Swindle, Ethan Argin Swindle, AnnaKate Swiney, Carolina Spring Taylor, David Matthew Taylor, Owen Lee Taylor, Tyreshia Leepunkin Deloren Terrell, Diamond Kenyetta Lafranceya DeAnne Thomas, Jordan Elizabeth Tidwell, Elezabeth Julia Tinker, Tai'Heim Samuiel Tolbert, Hunter Paul Townsend, William Blake Townsend, Oskar Trejo, Carmela Trejo Lugo, Agustin Trejo Lugo, Joseph Tyler Tubbs, Auntura Tatiuna Tucker, Graycen Celane Vail, MiKellie Dianne Walby, Ethan Cody Walden, Korrie Grace Walker, Kymaya Kyli' Walker, Nicholas Brian Walters, Spencer Leonard Walton, Woodrow Kelvin Washington, TaNazia Santrice Washington, Cameron Bryan Watkins, Kayleigh Marie Watkins, Annabelle Lois Webber, Alyssa Marie Welch, Garrett Lee Welch, Tatyianna Sharnea Wells, Jonah Lee West, William Trent Wharton, Kaleb David Whatley, Hannah Nicole Wheat, GeLexus DeEricka White, Justin Dupri Wilder, Alan Dwayne Williams, Yasmine Monae Williams, Boyce Williams, Mason Blake Williams, Malaysia Janice Williams, Tinya LaRobyn Williams, LaDaisha Junae Williams, John Ernest Williams, De'Anthony Damonte' Willis, Tianna JaShinique Witherspoon, Ashlyn Taylor Wood, Millan Gene Woods, Mariah Nicole Woods, Zyric Ja'Von Wright, Meagan Elizabeth Wright, Madilyn Delayne Yanez, Alexzandra Rae Yarbrough, Robert Daniel Youngblood, Preston Gene Zelhart, Cynthia Zuniga.