Principal

Becky Williams

Graduation exercises

May 19, 2019, 3 p.m.

School gymnasium

Valedictorian

Shelby Cave

Salutatorian

Kora Myers

School colors

Purple and gold

Class motto

Our lives are before us, our pasts are behind us, our memories are forever within us.

Candidates for graduation include Colin Seth Agee, Madison Nichole Ballard, Stacey Lanett Barnes, Stephen Austin Berryhill, Olivia Carter Blakeney, Chance Keylynn Broussard, Jacory Brown, Cadarriaus Montrell Cade, Shelby Rose Cave, Destiny LeighAnn Chapman, Dashania Crowder, Odyssey Love Crowell, Nicholas Alexander Dale, Mary Elizabeth Dalhaus, Laura Scott Dennison, Anna Kennedy Dixon, Ta'Meisha Adrice Dumas, Caleb Nathan Will Echols, Cameron James Estes Echols, Alexander Gaines Etheridge, Jamarcus Quintez Gamble, Dakota Michelle Garner, Kaleb Jacquez Greene, Azilaia Tonae Harris, Kaytlin Nicole Harvell, Adrianna Nicole Hill, Anthony JaQuan Hosea, Kenneth Morris Hunter, Jayla Renae Jordan, Alexia Nicole Kiker, Tony Allen King, Ensley Brooke Lawrence, Chrisun Lavez Lockett, Harley Danielle Loper, Lakisha Rena Lucy, Jah'Darius Re'Shaud McIntosh, Kayli Rachel Mendenhall, Elaina Viviona Mitchell, Jakiya Shani Morgan, Joni LaSha Morgan, Kora Elizabeth Myers, Anna Grace Norris, Kaylyn Norwood, James Pearson, Ivan DeOnye Prestage, Braylone Tra'Shawn Rodgers, Savannah Paige Shannon, Zarya Nicole Taylor, Alandria Naquay Thomas, Marissa LaGayle Tucker, Charlie Ruthanne Vickers, Chastain Avion Washington, Makena L. Yarbrough.