Principal

Bruno Simmons

Assistant principal

Kimberly Parker Pace

Graduation exercises

May 17, 2019, 6 p.m.

Gymnasium

Valedictorian and salutatorian

To be announced

School colors

Red, black, and white

Class officers

Christopher Millsap, president

Donyea Bryant, vice president

Jaylen Brown, secretary

Class motto

"The Marathon Continues!"

Candidates for graduation include Brittany N. Allen, Cadarius K. Allen, Aaron D. Alston, A'Leah Sha'rnail Alston, Jalyne D. Arrington, Jamiracle Artis, Tiyana D. Artis, Beyoncea N. Bias, Kenterrion R. Blakely, Acquavious C. Bowden, Jasmine L. Brooks, Jaylen J. Brown, Donyea M. Bryant, Donshay M. Burton, Tyshawn Burton, Cortez Carter, Ortayvius D. Causey, Deasia L. Childress, Jamaris L. Clark, Ladarrius M. Clark, Janiya Latrice Coats, Devonta D. Coleman, Serenity C. Coley, Glen Collins, Omega E. Crockett, Bonica Alexis Davis, Jadarius A. Davis, Reginald K Davis Jr., Treasure Davis, Malinda Tyese Delaine, Dejon S. Denson, Kiajia J. Dent, Miajia J. Dent, Jaylor A. Desmond, Ashley Lashone Dunson, Calvin E. Finch, Kayla C. Finch, Amber L. Fitch, Travin L. Ford, Deonta Q. Fortner, Jayydriquon M. Foy, Allen D. Gibbs, Scotianna L. Green, Rodnesha S. Gulley, Trinity M. Gulley, Darilyn G. Hall, Deandre L. Hardy, Brian D. Harris, Jr., Zaria M. Harris, Alphonso Henderson III, Derrick L. Hines Jr., Latorya M. Hudson, Richard L. Hull, Jada R. Jackson, Demetris Lamond James Jr., Latrina J. Jemison, TyQuan Lamel Jenkins, Cleveland Johnson IV, Kavon D. Johnson, Kenneth Johnson, Shy'Keria K. Jones, Daniel A. Kennon, Tamia A. Kirksey, Genesis J. Knighton, Branden D. Lard, Zamya T. Ledlow, David T. McCall, Michael R. Merriweather, Jadarius L. Miller, Christopher R. Millsap, Biniya U. Moore, Lydia E. Moore, Demonte T. Norwood, Ebony Faith Oliver, LaNashia Monae Oliver, Jarvell A. Paige, Kayin Adjatay Payton, Jaylon P. Pelt, Brenton D. Pickens, James E. Porter Jr., Jamauriel D. Pratt, Shaundarius President, Chardarrius J. Pressie, Felicite S. Ray, Stacy D. Reed, Miyquesha S. Richardson, Breonna Rogers, Jarion D. Rogers, Patricia N. Rollins, Duane Elijah Ruffin, Ciera Shauntell Scott, Tiera Sharrell Scott, Christopher D. Sillimon, Delonda R. Smith, Nischelle T. Smith, Twila A. Smith, Ajhanea Stokes, Jaccori D. Walker, Nakira K. Walker, Adrian Wallace, Destiny S. Wallace, Alfrasia B. Williams.