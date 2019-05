AHSAA SEMIFINALS

Results from Wednesday's baseball semifinals. All are best-of-three series.

CLASS 6A

Chelsea 2-5, Hillcrest-Tuscaloosa 0-2, Chelsea (26-13) advances

Cullman 13-2, Hueytown 11-0, Cullman (28-13) advances

CLASS 5A

Madison Aca. 7-3, Springville 2-12, Game 3 Thursday TBA

CLASS 4A

Brooks 7-4, Hokes Bluff 1-5, Game 3 Thursday TBA

Sipsey Valley 3-2, Mobile Chr. 2-7, Game 3 Thursday 4 p.m.

CLASS 3A

Piedmont 5-14, Phil Campbell 0-1, Piedmont (35-8) advances

Providence Chr. 13-6, Gordo 3-5, Providence Chr. (28-8) advances

CLASS 2A

G.W. Long 9-5, Thorsby 0-9, Game 3 Thursday at noon

Westbrook Chr. 11-23, Decatur Heritage 1-14, Westbrook Chr. (23-12) advances

CLASS 1A

Mars Hill Bible 4-11, Spring Garden 0-3, first game 8 innings, Mars Hill Bible (30-6) advances